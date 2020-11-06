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أمين الرياض يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
متابعات الخليج 365 - الرياض
دشن صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي الأمانة بالتعاون مع التجمع الصحي الثاني في المنطقة.
ويأتي تدشين سموه للحملة تعزيزًا للمسؤولية الاجتماعية، وتماشيًا مع ما يبذله القطاع الصحي من جهود لتحصين أفراد المجتمع من الإنفلونزا الموسمية، والمساهمة في بناء وعي مجتمعي حول أهمية الوقاية المبكرة من الإنفلونزا.
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