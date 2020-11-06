2020-11-06

سعر خام برنت يهبط 2 % عند 40 دولارًا للبرميل

متابعات الخليج 365 - متابعة

انخفض سعر برميل خام برنت للعقود الآجلة صباح اليوم بما يعادل 2.03 % على وقع حالة الترقب والانتظار التي ترتبط بتوقيت إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية.

وسجل خام برنت عند الساعة 1000 بتوقيت غرينتش تراجعًا بمقدار 0.83 دولار إلى 40.10 دولار أمريكي للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 2.35 % أو ما يعادل 0.91 دولار، عند 37.88 دولار أمريكي للبرميل.

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واقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن من حسم المعركة الانتخابية لصالحة بعدما حصل على 264 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 214 للرئيس ترامب.

وتجري حاليا عملية فرز الأصوات في 4 ولايات يتقارب فيها أداء المرشحين الجمهوري والديمقراطي بشكل كبير.

تظهر الأصوات التي تم فرزها في جورجيا حتى الآن أن جو بايدن يتقدم في الولاية، ويحتاج المرشح الديمقراطي للفوز إلى اثنين من الولايات الأربع التالية: أريزونا ونورث كارولينا ونيفادا وجورجيا أو الفوز بولاية بنسلفانيا فقط للوصول إلى البيت الأبيض.

واعتبرت قناتي فوكس نيوز وأسوشيتد برس بالفعل أن بايدن قد فاز بـ أريزونا، لذلك تختلف الأرقام بين الأصوات الكلية للمجمع الانتخابي بين محطات الإعلام الأمريكية المختلفة.

وتستمر المنافسة الشديدة في بنسلفانيا (20 صوتًا) وجورجيا (16 صوتًا) على البيت الأبيض، لكن جو بايدن يتفوق بشكل ملحوظ على منافسه دونالد ترامب في جورجيا والعكس في بنسلفانيا.

ويتقدم بايدن في جورجيا بفارق 917 صوتًا، ولا يزال هناك نحو 9000 بطاقة اقتراع بريدية قيد العد.

