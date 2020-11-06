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المسند: الحالة المطرية الثانية تبدأ اليوم على 7 مناطق
زخات متفرقة على أجزاء محدودة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن تشهد المملكة الحالة المطرية الثانية في موسم الوسم اليوم الجمعة.
وقال المسند : متوقع اليوم أن تبدأ حالة مطرية ثانية في هذا الموسم، ومتوقع أن تهطل زخات متفرقة على أجزاء محدودة من جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم وحائل.
وشهدت المملكة الأسبوع الماضي الحالة المطرية الأولى في موسم الوسم والتي بدأت السبت واشتدت الأحد ودخلت في ذروتها في الأيام التالية.
توقعات الأرصاد عن حالة الطقس اليوم
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (حائل، الحدود الشمالية، مكة المكرمة، جازان، عسير، الباحة). كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
حركة الرياح السطحية
وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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