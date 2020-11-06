2020-11-06

السباق على أشده.. بايدن يتفوق على ترامب في جورجيا

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف محمود

تظهر الأصوات التي تم فرزها في جورجيا الآن أن جو بايدن يتقدم في الولاية، ويحتاج المرشح الديمقراطي للفوز إلى اثنين من الولايات الأربع التالية: أريزونا ونورث كارولينا ونيفادا وجورجيا أو الفوز بولاية بنسلفانيا فقط للوصول إلى البيت الأبيض.

واعتبرت قناتي فوكس نيوز وأسوشيتد برس بالفعل أن بايدن قد فاز بـ أريزونا، لذلك تختلف الأرقام بين الأصوات الكلية للمجمع الانتخابي بين محطات الإعلام الأمريكية المختلفة.

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وتستمر المنافسة الشديدة في بنسلفانيا (20 صوتًا) وجورجيا (16 صوتًا) على البيت الأبيض، لكن جو بايدن يتفوق بشكل ملحوظ على منافسه دونالد ترامب في جورجيا والعكس في بنسلفانيا.

ويتقدم بايدن في جورجيا بفارق 917 صوتًا، ولا يزال هناك نحو 9000 بطاقة اقتراع بريدية قيد العد.

وهذه أبرز نتائج الولايات بين ترامب وبايدن حتى الآن

نيفادا: يتقدم بايدن بـ11438، ولن تظهر النتيجة حتى وقت لاحق من يوم الجمعة على الأقل.

أريزونا: بايدن يتفوق بشكل كبير على ترامب حتى أن بعد المحطات الإعلامية اعتبرتها في حيازته بالفعل.

جورجيا: تقدم بايدن بفارق 917 صوتًا، ولم يتبق سوى 9000 صوت ليتم عدها. بنسلفانيا: ترامب يتقدم حاليًا على بايدن بـ 18229 صوتًا، وهناك ما يقرب من 163000 بطاقة اقتراع أخرى عبر البريد ليتم عدها، ويكافح المرشح الجمهوري لوقف العد، ويُعد ترامب في طريقه للفوز بألاسكا ونورث كارولينا.

وحتى الآن فإن عدد الأصوات الانتخابية في المجمع الانتخابي هي 214 صوتًا لترامب، و264 صوتًا لبايدن بحسب الأسوشيتد برس، و213 لترامب و254 لبايدن بحسب شبكة CNN.



