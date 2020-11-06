4 سعوديين يخترعون خوذة ذكية لخدمة مرضى الشلل التام

2020-11-06

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

نجح أربعة شبان سعوديين في اختراع جهاز على شكل خوذة ذكية تمكن مرضى الشلل التام الذين لا يستطيعون الكلام والحركة من التحكم في جميع الأجهزة عبر الإنترنت، وإرسال رسائل التواصل الاجتماعي عن طريق إغلاق العينين.

وشهد المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب عبر الاتصال المرئي والذي رعاه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، أول عرض عام لاختراع الجهاز القابل للارتداء ومتعدد الاستخدامات لخدمة مرضى الأعصاب الذين يواجهون صعوبة في الحركة والكلام حيث يقوم بقراءة موجات الدماغ وتحويلها إلي مهمات يتم تحديدها عند الحاجة، عبر استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في ملائمة المهام المرغوب بها، كما يمكن إرسال أوامر للتحكم في وسائل التواصل الاجتماعي.

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وبين رئيس فريق BRAIN AI المهندس فيصل العتيبي أن الفكرة جديدة في تقنيتها التي لا تحتاج لتدخل جراحي وسهولة الارتداء مع الحرص على توفير الخوذة بسعر مناسب ورخيص ليستمتع به ذوو الاحتياجات الخاصة، والمهتمون بالتقنية والألعاب، مشيرًا أنهم عرضوا فكرتهم في هاكاثون MIT للابتكار الصحي، وفازوا بالمركز الأول في مسار صحة العقل عام 2018م، وبين أن الفكرة كانت عبارة عن التحكم في الأجهزة بواسطة موجات الدماغ، وتطورت لتشمل التحكم بالأجهزة المتصلة بالإنترنت القريبة والبعيدة، بالإضافة إلى التحكم بوسائل التواصل الاجتماعي.

وطور العتيبي ورفاقه ياسر سكوبي وحسام العنزي وماجد الفاضل فكرتهم واستثمار خبراتهم في هندسة الكهرباء والهندسة الطبية الحيوية ونظم المعلومات، وأسسوا شركة ناشئة مبنية على البحث والابتكار في المجال الصحي وإنترنت الأشياء، ويهدفون حاليًا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدتهم في الاندماج مع المجتمع، مع خطة مستقبلية ومستقبلًا تمكّن الأشخاص بالتحكم بألعاب الفيديو.

ويحظى الفريق اليوم بدعم مشترك من وزارة الصحة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” منشآت ” في مسرعة القطاع الصحي للعمل على وصوله للعالمية وتصنيع بشكل كبير وتوزيعه على مستوى العالم.



