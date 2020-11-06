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حفر عميقة تهدد حياة سالكي طريق هضب آل الشواط
مناشدات بإعادة سفلتة الطريق
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة
ناشد عدد من الأهالي بمحافظة أحد رفيدة وسراة عبيدة الجهات المسؤولة عن طريق هضب آل الشواط الرابط بين محافظة أحد رفيدة شرقًا وبين محافظة سراة عبيدة شمالًا والمعنية لإعادة سفلتة الطريق.
وأكد الأهالي أن حفريات الطريق تشكل خطرًا على أرواحهم وأرواح سالكي الطريق من مسافري المناطق الأخرى؛ نتيجة تهشم الطبقة الإسفلتية وتكون الحفر العميقة على امتداد الطريق الذي يبلغ طوله أكثر من 33 كيلو مترًا.
وأوضح الأهالي أن هذا الطريق المظلم ليلًا لم ينفذ بالمقاييس والمعايير المطلوبة والمعمول بها في مشاريع السفلتة من ناحية الجودة وإنما تم تنفيذه بشكل عشوائي.
وأضافوا أيضًا أن هناك شاحنات لنقل حجارة الخرسان بأطنان ثقيلة خالفت الحمولة النظامية وتركت الطريق الدولي الجنوبي الذي يربط المحافظتين ببعضها وسلكت هذا الطريق كونه يختصر المسافة عليهم بأكثر من 11 كيلو مترًا، وهذا سبب آخر في تهشم الطريق بشكل أسرع.
وطالب الأهالي من الجهات المسؤولة سرعة العمل على ازدواجية الطريق وسفلتته وإنارته وطالبوا من هيئة تطوير عسير كذلك أن تجعل هذا الطريق ضمن أولوية المشاريع التي تخص الطرق كون الكثير من المسافرين إلى منطقة نجران وشرورة أصبحوا يسلكون هذا الطريق لاختصار المسافة عليهم.
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