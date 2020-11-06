وزارة الموارد البشرية: 5مهن لا يشملها نظام “الغاء الكفالة الجديد”

كشفت صحيفة المرصد عن ان مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، «تحسين العلاقة التعاقدية» التي أعلنت عنها، لا تشمل عدد من المهن.

وأوضحت الوزارة: أن هذه المبادرة لا تشمل خمس مهن وهي: (مهنة السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي، ومهنة البستاني “الفلاح”)، بحسب جريدة ـ”عكاظ”.

ويجدر الذكر أن: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت يوم الثلاثاء الماضي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، بين العامل وصاحب العمل وهي واحدة من مبادرات برنامج التحول الوطني، التي تهدف الى دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذبه للعمالة ذات الكفاءة العالية، والعمل على تمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

هذا، وأشارت الوزارة: إلى أن المبادرة تقدم ثلاث خدمات رئيسية، وهى «خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي»، وخدمات المبادرة تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط تم تحديدها لتراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.