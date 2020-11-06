، حرس الحدود يُخلي بحارًا هنديًّا على سفينة في مياه البحر الأحمر ،

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ذكر المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة "JMRCC" تلقى بلاغًا عن حاجة بحار "هندي الجنسية"، في العقد الرابع من عمره، إلى إخلاء طبي عاجل.
وقد تم تحديد موقع السفينة وإخلاء المريض اليوم، ونقله إلى أحد المستشفيات بجدة، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة.حرس الحدود
06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442 02:57 PM
في العقد الرابع من عمره وكان يحتاج إلى إخلاء طبي عاجل
ذكر المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة "JMRCC" تلقى بلاغًا عن حاجة بحار "هندي الجنسية"، في العقد الرابع من عمره، إلى إخلاء طبي عاجل.
وقد تم تحديد موقع السفينة وإخلاء المريض اليوم، ونقله إلى أحد المستشفيات بجدة، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة.
، حرس الحدود يُخلي بحارًا هنديًّا على سفينة في مياه البحر الأحمر ،
المصدر : الخليج 365
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