، "المرأة وطن وطموح".. "ملهمة" يختتم أعماله بجدة بمشاركة سيدات مجتمع ،

محمد بن مسعود - الدمام - ملتقى أقامه "التعليم" عن بعد.. متخصصات و1200 مستفيدة و6 أوراق عمل

اختتمت، مساء أمس، فعاليات ملتقى "ملهمة" الذي أقامته الإدارة العامة لتعليم جدة، ممثلة في إدارة نشاط الطالبات "عن بعُد"، تحت شعار "المرأة وطن وطموح"، على مدى يومين ودشنته مساعدة مدير عام التعليم بجدة للشؤون التعليمية منال اللهيبي، بمشاركة عدد من الأكاديميات والمتخصصات وسيدات المجتمع وأكثر من 1200 مستفيدة.

الملتقى ناقش عدداً من أوراق العمل التي تهتم بالمرأة السعودية بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030م؛ حيث قُدمت في اليوم الأول 3 أوراق عمل هي "قوة التعاطف والمرونة في تشكيل المستقبل" و"المرأة في الرياضة النسائية السعودية محلياً ودولياً" و"المرأة في الفن التشكيلي ملهمة ورمز للوطن والعطاء".

وفي اليوم الثاني، قدمت 3 أوراق عمل أخرى هي: "خطوة واحدة فقط" و"بوابة الفوز بالجوائز" و"المرأة ومهنة المحاماة".

وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات إبتسام الردادي ، أن الملتقى سلط الضوء على المرأة باعتبارها عنصرا فاعلا في المجتمعات، من منطلق التمكين الذي حظيت به المرأة السعودية، وبما يتوافق مع خطط قمة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام باعتبارها من مصاف الدول المؤثرة إيجابياً في العالم وبما تتميز به من مكانة واستقرار اقتصادي ودور فاعل في تمكين الشباب والمرأة بما يتناسب مع حاجات وتطلعات المجتمع.

يُذكر أن الملتقى أتى ضمن فعاليات اختيار مدينة الرياض عاصمة للمرأة العربية لعام 2020م مع ما تحظى به المرأة السعودية من انطلاقة وتمكين في شتى المجالات.ملتقى ملهمة جدة