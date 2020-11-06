محمد بن مسعود - الدمام - 06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442 02:15 PM مزيج برنت يصل إلى 40.10 دولار أمريكي للبرميل سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 2.03% سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 2.03% انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بما يعادل 2.03 %.

وسجل مزيج برنت عند الساعة 1000 بتوقيت غرينتش تراجعًا بمقدار 0.83 دولار إلى 40.10 دولار أمريكي للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 2.35 % أو ما يعادل 0.91 دولار، عند 37.88 دولارًا أمريكيًا للبرميل. الكلمات المفتاحية ، سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 2.03% ،

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