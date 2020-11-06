شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "المرور" تحذر من مخالفة قيادة المركبة بلوحات غير واضحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت الإدارة العامة للمرور اليوم الجمعة من مخالفة القيادة بلوحات غير واضحة أو بها تلف . حذرت الإدارة العامة للمرور اليوم الجمعة من مخالفة القيادة بلوحات غير واضحة أو بها تلف . وأكدت " المرور " في فيديو توعوي أن هذه المخالفة المرورية تستوجب على صاحب المركبة تقديم طلب إعادة إصدارها .

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