شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل توضح طريقة حساب ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل طريقة حساب ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة. أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل طريقة حساب ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة. وقال حساب العناية بالعملاء التابع للهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة تضاف على قيمة السلع المستوردة إلى المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى رسوم الشحن و رسوم الجمارك وأي رسوم اخرى ‏‎وأضاف أنه سيدفع وكيل الشحن ضريبة القيمةالمضافة إلى الجمارك على الإستيراد نيابةً عن المستورد ويتم إستردادها كمصروفات من المستورد. ‏‎وكان حساب العناية بالعملاء قد تلقى استفسار من أحد المتابعين بشأن كيفية احتساب الضريبة على عدة سلع مستوردة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزكاة والدخل توضح طريقة حساب ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.