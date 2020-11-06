شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الإلتزام بحدود المسارات بعد أسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الإلتزام بحدود المسارات على الطرق بعد أسبوع في الرياض والدمام وجدة .

وقال أن التطبيق سيكون على مراحل حيث سيتبع تلك المرحلة التعميم في مدن أخرى ، بحيث يتم تغطية كافة طرق المملكة منتصف 2021 م ، وفقاً لـ " الإخبارية ".

وأضاف أن هناك تحسن ملحوظ في مؤشرات السلامة المرورية سواء في إنخفاض معدلات الحوادث والوفيات والإصابات أو في مخالفات الطرق .

كما أكد على إستمرار خطط المرور لتحسين إستخدام الذكاء الإصطناعي أو رفع جودة الإجراءات المرورية وغيرها .