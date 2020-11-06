شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الإلتزام بحدود المسارات بعد أسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الإلتزام بحدود المسارات على الطرق بعد أسبوع في الرياض والدمام وجدة .
وقال أن التطبيق سيكون على مراحل حيث سيتبع تلك المرحلة التعميم في مدن أخرى ، بحيث يتم تغطية كافة طرق المملكة منتصف 2021 م ، وفقاً لـ " الإخبارية ".
وأضاف أن هناك تحسن ملحوظ في مؤشرات السلامة المرورية سواء في إنخفاض معدلات الحوادث والوفيات والإصابات أو في مخالفات الطرق .
كما أكد على إستمرار خطط المرور لتحسين إستخدام الذكاء الإصطناعي أو رفع جودة الإجراءات المرورية وغيرها .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الإلتزام بحدود المسارات بعد أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.