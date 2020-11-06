شكرا لمتابعة خبر عن الأمير تركي الفيصل يوضح ما يثير قلقه حال فوز " بايدن " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الأمير تركي الفيصل رئيس المخابرات الأسبق على احتمالات فوز المرشح بالإنتخابات الرئاسية " جو بايدن " مع ارتفاع أصوات الناخبين المؤيدين له .

وأكد الأمير تركي الفيصل أن فوز " بايدن " لن يغير سياسة الولايات المتحدة المؤيدة لإسرائيل .

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وقال خلال حضوره قمة معهد بيروت في إمارة أبو ظبي : أعتقد أنه في حال أصبح بايدن رئيس فإنه لن يتراجع عن إجراءات ترامب تجاه إسرائيل سواء في القدس أو الجولان أو ما يسمى بالإتفاقات الإبراهيمية ، وفقاً لـ " العربية " .

وأضاف : ما يقلقني بشأن بعض الأوساط العربية ، وخاصةً أصدقائي وإخوتي الفلسطينيين ، هو أنهم إذا كانوا يتوقعون أن يكون جو بايدن مختلف عن ترامب فسيصابون بخيبة أمل شديدة .

كما أكده سموه على تصريحات بايدن بشأن عودته لـ"خطة العمل الشاملة المشتركة " المتعلقة بالإتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه " ترامب " ولكن بشروط لم يتم معرفتها بعد .