بالفيديو.. أمانة الرياض تنفذ حملات رقابية مكثفة على عربات الأطعمة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أطلقت أمانة منطقة الرياض حملات رقابية مكثفة على عربات الأطعمة العاملة في المنطقة. أطلقت أمانة منطقة الرياض حملات رقابية مكثفة على عربات الأطعمة العاملة في المنطقة. وتأتي جولات الفرق الرقابية بهدف ضمان تطبيق الضوابط البلدية والاشتراطات الصحية. وأكدت الأمانة أن العمل في هذه العربات مخصص للمواطنين، مضيفة أن لائحة الجزاءات تنتظر المخالفين.

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