شكرا لمتابعة خبر عن "المسند" : الحالة المطرية الثانية ستبدأ اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور عبد الله المسند الأستاذ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية بدء حالة مطرية ثانية في هذا الموسم اليوم الجمعة .

وقال " المسند " أنه ستهطل زخات متفرقة على أجزاء محدودة من " جازان ، وعسير ، والباحة ، ومكة ، والمدينة ، والقصيم ، وحائل " .

وكانت الأرصاد قد نبهت اليوم أيضاً برياح نشطة على عدة مناطق منبهة بالحذر خاصةً قائدي المركبات .

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