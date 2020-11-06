شكرا لمتابعة خبر عن "المسند" : الحالة المطرية الثانية ستبدأ اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الدكتور عبد الله المسند الأستاذ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية بدء حالة مطرية ثانية في هذا الموسم اليوم الجمعة .
وقال " المسند " أنه ستهطل زخات متفرقة على أجزاء محدودة من " جازان ، وعسير ، والباحة ، ومكة ، والمدينة ، والقصيم ، وحائل " .
وكانت الأرصاد قد نبهت اليوم أيضاً برياح نشطة على عدة مناطق منبهة بالحذر خاصةً قائدي المركبات .
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