“الخطوط السعودية”: ثلاث دول يُحظر دخول القادمين منها إلا بشروط

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نبهت الخطوط السعودية أمس الخميس بشرط هام للسماح بدخول القادمين من ” الهند والبرازيل والأرجنتين ” للمملكة .

وأكدت أنه إذا كان هناك عامل وافد من تلك الدول وقام بـ”ترانزيت ” في دولة أخرى لمدة تقل عن 14 يوم لا يسمح له بالدخول للمملكة .

وقالت أنه لا يسمح للمسافر القدوم إلى المملكة من الهند أو البرازيل أو الأرجنتين مالم يكون قد مكث الراكب خارج تلك الدول فترة لا تقل عن 14 يوم ، مع وجود نتيجة بي سي آر ، وأن يكون من ضمن الفئات المسموح لهم بالسفر للسعودية .

Source slaati

