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روى شخص مُتضرر من عمليات بيع السيارات المُستعملة، قصة خداع تعرّض له من قبل تاجر سيارات مُستعملة خلال شرائه سيارة في الدمام، مشيراً إلى أنه لجأ في النهاية إلى الجهات المعنية والقضاء للحصول على حقه.
وقال الشخص المُتضرر ويدعى جابر الشهري، إنه اشترى مركبة مُستعملة من أحد الأشخاص، وفحصها في حينها واطمأن على حالة الهيكل الخارجي والمحركات الخاصة بها.
وأضاف في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه في اليوم التالي دخل على برنامج “موجز” لمعرفة تفاصيل المركبة، مشيراً إلى أنه صدم بعدما اكتشف أن المركبة عليها 151 شخصاً مفوضاً، وقراءة العداد لها نحو 464 ألف كم.
ونوه إلى أن التاجر أبلغه عند شرائها بأنها سارت 188 ألف كم فقط، موضحاً أنه تواصل مع التاجر للحصول على حقه وإعادة المركبة دون جدوى، ليضطر إلى اللجوء للجهات المعنية والقضاء.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر شخص يروي كيف خدعه تاجر سيارات مُستعملة وباع له مركبة عليها 151 مفوضاً (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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