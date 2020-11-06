ترامب: هناك محاولات لسرقة وتزوير الانتخابات.. والتصويت عبر البريد دمّر العملية الانتخابية

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هناك محاولات لسرقة الانتخابات الرئاسية في أمريكا، مشيراً إلى أن التصويت عبر البريد دمّر العملية الانتخابية وفتح المجال للتزوير.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض اليوم (الجمعة)، إن هناك تجاوزات كبيرة حدثت خلال العملية الانتخابية، وتم احتساب أصوات بشكل غير قانوني، وشهدت الانتخابات تزويراً ومخالفات لأول مرة في التاريخ.
وأوضح أنه إذا تم احتساب الأصوات الشرعية فإنه سيفوز بسهولة، متهماً خصومه الديمقراطيين باللجوء إلى الفساد، متسائلاً كيف يجدون عبر البريد بطاقات الاقتراع التي يحتاجونها.
ولا زالت عملية فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية مستمرة بين دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، وتشير النتائج الأولية حتى الآن لتقدم بايدن واقترابه من الفوز بمنصب الرئيس.
Source akhbaar24.argaam
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