شاهد.. ضبط مصنع خمور بأحد المنازل يديره وافد هندي بالرياض

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أعلنت الجهات الأمنية بمدينة الرياض أن الفرق الميدانية بدوريات الأمن ضبطت مصنع خمور داخل أحد المنازل بحي العليا، يديره وافد من الجنسية الهندية. وأوضح حساب “سناب الداخلية”، أن الفرق الميدانية عثرت داخل المنزل على 31 برميلاً و51 قارورة مملوءة بمادة الخمر المصنع، وعثرت كذلك على أدوات التصنيع. Advertisements وأشار إلى أنه جرى القبض على الوافد الهندي الذي يدير المصنع، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه. Source akhbaar24.argaam





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