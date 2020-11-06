مواطنة تروي كيف كشفت خداع بائع حاول توريطها في مركبة متهالكة بحيلة ذكية (فيديو)

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كشفت مواطنة عن خدعتها الذكية مع بائع سيارات في أحد مواقع الحراج المستعملة، والذي حاول الاحتيال عليها ومنحها سيارة متهالكة وتصويرها أنها بحالة ممتازة.

وأوضحت فاطمة العسيري، خلال حديثها لبرنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية أمس (الخميس)، أنها بعد تواصلها مع صاحب المركبة أكد لها أن السيارة بحالة ممتازة وخفض لها 3 آلاف من السعر المعلن للبيع الأول وكان 34 ألفا، وطلب منها الذهاب لفحصها في مكان معين لأن لديهم خصومات.

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وأضافت أنها في اليوم الثاني تواصلت معه عبر الرسائل من هاتف صديقتها على أنها ولد ويريد السيارة، وعندما طلب أيضا الذهاب لنفس مكان الفحص، قالت له إنه ليس له دخل وتفحص في المحل الذي تريد.

وأشارت إلى أن صاحب السيارة بعد ذلك كشف لها وهي تتحدث له على أنها ولد بعدما عرف أن لديها خبرة في السيارات أن القير فيه مشكلة وسبق تغيير الماكينة والبودي أيضاً ليس بحالة جيدة.

Source akhbaar24.argaam

