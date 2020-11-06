︎ : .

أنهت اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية قضية قـتل في الـدمام إثر خلاف عائلي بتنازل ولي الـدم عن الجاني. Advertisements وبينت اللجنة أن تنازل ولي الـدم جاء استجابة لشفاعة أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف ونائبه الأمير أحمد بن فهد. وأوضحت أنها ستواصل جهودها ومساعيها لترسيخ قيمة العفو في المجتمع والحث على الصلح وإرساء السلم المجتمعي. Source akhbaar24.argaam





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شفاعة أمير الشرقية تنهي قضية قـتل في الدمام بتنازل ولي الـدم عن الجاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.