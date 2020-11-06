وزير الصناعة يستعرض بإيجاز نتائج قرار تحمل الدولة للمقابل المالي عن العمالة في المنشآت الصناعية

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أكد وزير الصناعة بندر الخريف أن المنشآت الصناعية حققت نتائج إيجابية في خلق الوظائف وتضاعف الاستثمارات ومعدل النمو بعد قرار تحمل الدولة للمقابل المالي عنها رغم أزمة كورونا.
واستعرض الوزير نتائج القرار، مبينا أنه خلال هذا العام خلق القطاع الصناعي أكثر من 32.6 ألف وظيفة مباشرة، من بينها 11.7 ألف وظيفة للسعوديين.
وأشار إلى أن حجم الاستثمار خلال فترة تحمل الدولة المقابل المالي بلغ 70.09 مليار، وارتفع معدل النمو 7%، وتم إصدار 836 ترخيصا جديدا، بمعدل نمو وصل إلى 95%.
Source akhbaar24.argaam
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