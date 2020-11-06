تجنباً للزحام.. “التجارة” تلزم المتاجر بتمديد فترة التخفيضات وتشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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ألزمت وزارة التجارة الأسواق والمتاجر ومنافذ البيع بتمديد الفترة الزمنية المحددة للتخفيضات التجارية، وذلك لتمكين المستهلكين من التسوق دون التعرض لحالات ازدحام، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”.

وقالت الوزارة إنه تمت إتاحة مواسم إضافية للتخفيضات، ولا تؤثر على رصيد المنشآت التجارية من أيام التخفيضات المسموح بها سنويًا.

وشددت الوزارة على متابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية، التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها.

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كما تنص على قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

وأكدت أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” يعرضها لغرامة مالية 10 آلاف ريال، وتضاعَف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

كما يتم فرض غرامة مالية 50 ألف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

Source akhbaar24.argaam

