“الداخلية”: إحباط 3 مخططات لتهريب 2.5 مليون قرص “إمفيتامين” و1.2 طن “حشيش”.. والقبض على 13 متهماً

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كشفت وزارة الداخلية أمس (الخميس)، عن إحباط 3 محاولات لتهريب وترويج أكثر من مليوني قرص “إمفيتامين”، وأكثر من 1.2 طن من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 13 متهما.
وأوضحت “الداخلية” أن قواتها ضبطت أقراص الإمفيتامين بحوزة خليتين إجراميتين تخصصتا في استقبال وترويج المواد المخدرة، حيث تكونت الخلية الأولى في الرياض من 3 مواطنين، في حين شكل مواطن ونازح الخلية الثانية في جدة.
وأضافت أن القوات الأمنية في عسير تمكنت من إحباط تهريب كمية من المواد المخدرة إلى المملكة من اليمن بعد إخفائها داخل شحنة أسماك، وقبضت على مهربيها وهم 3 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومستقبلها ومعاونيه، وهم مواطن و4 مقيمين يمنيين.
Source akhbaar24.argaam
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