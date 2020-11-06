«المرور» يضبط 2861 مركبة بسبب مخالفة المواقف المخصصة لذوي الإعاقة

بمختلف مناطق المملكة..
أعلن المرور السعودي ضبط 2861 مركبة مخالفة، بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمختلف مناطق المملكة.
وأوضح «المرور» عبر حسابه بتويتر، أن رصد تلك المخالفات جاء ضمن العمل المیداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.
وأهاب «المرور»، بالجمیع من مواطنین ومقیمین، بالتعاون والحرص على الالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
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