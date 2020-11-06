«المرور» يضبط 2861 مركبة بسبب مخالفة المواقف المخصصة لذوي الإعاقة

أعلن المرور السعودي ضبط 2861 مركبة مخالفة، بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح «المرور» عبر حسابه بتويتر، أن رصد تلك المخالفات جاء ضمن العمل المیداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

Advertisements

وأهاب «المرور»، بالجمیع من مواطنین ومقیمین، بالتعاون والحرص على الالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

اقرأ أيضًا:

دراسة تحذر من طريقة خاطئة في اختيار كلمة المرور تؤدي إلى سرقة البيانات

«المرور»: خطوتان بسيطتان لتصحيح اسم السيارة في الاستمارة

«المرور» يعلن موعد تطبيق رصد «مخالفات المسار» بالرياض والدمام وجدة

