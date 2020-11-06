بالفيديو.. «الخثلان»: حالات تسمح للطبيب بالجمع بين «أوقات الصلاة»

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم تأخير الطبيب للصلاة حتى يخرج وقتها، بسبب كثرة المرضى.

وقال الخثلان، عبر حسابه على تويتر؛ ردًا على سؤال بهذا الخصوص، إنه إذا احتاج الطبيب إلى الجمع جاز له ذلك، بأن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، كأن تكون هناك حالات طارئة وتحتاج إلى وجود الطبيب، مثل حادث أو غيره.

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وأشار الشيخ الخثلان، إلى أنه إذا كانت الصلاة تجمع مع غيرها جاز للطبيب فعل ذلك، إما جمع تقديم أو جمع تأخير.

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