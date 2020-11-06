سواء كان ذلك جمع تقديم أو جمع تأخير
أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم تأخير الطبيب للصلاة حتى يخرج وقتها، بسبب كثرة المرضى.
وقال الخثلان، عبر حسابه على تويتر؛ ردًا على سؤال بهذا الخصوص، إنه إذا احتاج الطبيب إلى الجمع جاز له ذلك، بأن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، كأن تكون هناك حالات طارئة وتحتاج إلى وجود الطبيب، مثل حادث أو غيره.
وأشار الشيخ الخثلان، إلى أنه إذا كانت الصلاة تجمع مع غيرها جاز للطبيب فعل ذلك، إما جمع تقديم أو جمع تأخير.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «الخثلان»: حالات تسمح للطبيب بالجمع بين «أوقات الصلاة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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