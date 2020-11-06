بالفيديو.. إجراءات احترازية مشددة خلال إعداد طعام «معتمري الخارج»

أثناء فترة العزل الصحي الآمن
الدقة والحرص هما القاعدتان الأساسيتان في إعداد الطعام للمعتمرين القادمين من الخارج، خلال فترة العزل الذاتي التي تسبق أداءهم للمناسك؛ للتأكد من خلوهم ممن فيروس كورونا.
ونشرت وزارة الحج والعمرة، عبر تويتر، مقطعًا مصورًا لطريقة إعداد الطعام للمعتمرين وسط إجراءات احترازية مشددة، تشمل جميع العاملين سواء القائمين على تحضير الطعام أو عاملي التوصيل للمعتمرين داخل غرفهم.
وأكدت الوزارة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء إعداد وتوصيل الوجبات الخاصة بالمعتمرين في غرفهم أثناء العزل الصحي الآمن.
وبدأ من الأحد الماضي استقبال أول دفعة من المعتمرين القادمين من خارج المملكة ضمن المرحلة الثالثة من عودة العمرة، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.
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