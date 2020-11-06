وزارة الصحة: 3 عوامل تحِّدد إصابة المطعَّمين بـ«الإنفلونزا الموسمية»

أوضحت وزارة الصحة أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا يحمي تمامًا من المرض؛ حيث من الممكن أن يصاب بعض المطعمين به، مشيرة إلى 3 عوامل تحدد ذلك.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة (عبر موقع تويتر)؛ ردًا على استفسار أحد المواطنين، أن «التطعيم لا يحمي من الإصابة؛ حيث لا تزال هناك احتمالية إصابة بعض الأشخاص المطعمين؛ ولكنها احتمالية أقل من غير المطعمين».

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وتابعت وزارة الصحة، إصابة بعض المطعمين بالإنفلونزا يرجع لثلاثة عوامل، قائلة «يعتمد على عدة عوامل منها: عمر الشخص المطعم وحالته الصحية, ومدى التطابق بين السلالات الموجودة في تركيبة اللقاح والسلالات المنتشرة».

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