للاطمئنان على صحته.. وزير التعليم يزور «الراجح» أول مدير لجامعة أم القرى

اطمأن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على صحة الدكتور راشد الراجح أول مدير لجامعة أم القرى، خلال زيارته له في منزله بمكة المكرمة.

وأوضحت وزارة التعليم (عبر موقع تويتر) أن الوزير آل الشيخ زار الراجح في منزله، واطمأن على صحته، داعيًا الله له بالشفاء، وشاكرًا له جهوده المخلصة في خدمة وطنه.

يُذكر أن الدكتور الراجح ولد في مدينة تربة عام 1363هـ. وأتم مراحل التعليم العام في مدينة الطائف، ثم حصل على درجة البكالوريوس في علوم الشريعة من كلية الشريعة بمكة المكرمة عام 1386هـ، كما حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة كمبردج في بريطانيا عام 1392هـ.

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وكان وزير التعليم أكد خلال لقائه مع منسوبي جامعة أم القرى، وجود فرص للتعاون والعمل المشترك بين الجامعات وأهمية استثمارها، من خلال تنفيذ برامج تعليمية، أو الاستفادة من الأنظمة واللوائح والمنصات، أو من خلال إنشاء مراكز بحثية مشتركة بين الجامعات، وأوعية متخصصة للنشر العلمي، وغيرها.

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