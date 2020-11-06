«معتمرو الخارج» يؤدون الجمعة الأولى في المسجد الحرام

وسط إجراءات احترازية مكثفة..
يؤدي معتمرو الخارج، أول صلاة جمعة لهم بالمسجد الحرام، بعد تطبيق المرحلة الثالثة من عودة العمرة، وسط إجراءات احترازية مكثفة للوقاية من فيروس كورونا.
وأكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، عبر تويتر، أنها كثفت إجراءاتها الاحترازية في الجمعة الأولى من المرحلة الثالثة من عودة العمرة للمسجد الحرام.
واستقبلت المملكة يوم الأحد الماضي أول دفعة من معتمري الخارج، بعد تطبيق المرحلة الثالثة من عودة العمرة، والتي تتم عبر تطبيق اعتمرنا.
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