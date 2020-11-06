قرار مُلزِم من مجلس الضمان الصحي بخصوص «الزوجة الموظفة»

أكد مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل ملزمٌ بالتأمين على الزوجة الموظفة حتى لو رفضت هي التأمين لوجود تأمين لها على زوجها العامل بفئة أعلى.

وذكر المجلس، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الشأن، أنه «حسب نظام الضمان الصحي التعاوني، فإن إلزامية التأمين تقع على صاحب عمل الزوجة».

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وقال المواطن في استفساره: «في حال رفضت الموظفة أن نقوم بإصدار تأمين لها، كونها مؤمن عليها برفقة زوجها العامل بشركة بترولية كبرى بفئة عالية، والتأمين لدينا بفئات منخفضة، هل تتحمل منشأتنا أي غرامات جرّاء عدم التأمين لها بناء على طلبها؟».

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