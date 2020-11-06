السعودية | المعلمي: رئاسة المملكة لمجموعة “العشرين” استثنائية

المناطق - الرياض

نظم وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة برئاسة معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، فعالية افتراضية رفيعة المستوى احتفالاً بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، وذلك بمشاركة معالي الشربا السعودي الدكتور فهد المبارك، وعدد من وزراء وسفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وجرى خلال الفعالية استعراض ما قامت به المملكة من إنجازات خلال رئاستها لأعمال مجموعة العشرين لمواجهة التحديات العالمية وتنسيق التعاون الدولي في مكافحة جائحة كوفيد – 19.

وأكد معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في كلمته خلال الفعالية، أن رئاسة المملكة استثنائية وستخلد في الذاكرة الدولية في ظل الظروف التي واكبت الرئاسة.

وأشاد معاليه بالإنجازات التي تحققت في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم والتي تعكس الدور المهم للدبلوماسية السعودية متعددة الأطراف في تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة، والتصدي للأوبئة بوسائل تشمل تبادل المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، واحترام حقوق الإنسان بدون تمييز أو عنصرية.

وثمن المشاركون في الفعالية إنجازات مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة في دعم الاقتصاد العالمي للتعافي من الآثار السلبية للجائحة، وتعليق خدمة الديون عن الدول الفقيرة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة خلال هذه الأوقات الحاسمة.