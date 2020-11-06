شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص تورط في ارتكاب عدد من الجرائم بالسطو على المحلات التجارية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن، في العقد الثالث من العمر، تورط في ارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بالسطو على المحلات التجارية في مدينة الرياض وسرقة مبالغ مالية منها، وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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