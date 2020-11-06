، كورونا في 5 دول.. هولندا تسجّل 87 وفاة جديدة و11 حالة بمصر ،

محمد بن مسعود - الدمام - الإصابات الجديدة: 145 بكوريا الجنوبية و19 في موريتانيا و18 بالسنغال

سجّلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية، 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة 11 حالة جديدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد؛ في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 108530 حالةً؛ من ضمنهم 100006 حالات تم شفاؤها، و6329 حالة وفاة.

وكشف عن خروج 132 متعافياً من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100006 حالات.

هولندا

سجّلت هولندا 6996 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19)، اليوم، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 390543 حالة.

وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة، في بيان، أن حالات الوفيات الجديدة بلغت 87 حالة؛ ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات إلى 7769 وفاة.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7 آلاف و777 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 165 وفاة.

السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال، بلغ 15 ألفاً و668 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 326 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

صرّح مركز قيادة مكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في البلاد ارتفع إلى 27.195 شخصاً بزيادة 145 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بناءً على الإحصاءات الواردة حتى منتصف ليل أمس.

ومن بين الـ 145 حالة الجديدة، كانت 117 حالة لانتقال العدوى محلياً و28 حالة وافدة من القادمين من الخارج.فيروس كورونا الجديد