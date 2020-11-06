شكرا لقرائتكم خبر عن وفد المملكة لدى الأمم المتحدة ينظم فعالية افتراضية احتفالاً بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الفعالية استعراض ما قامت به المملكة من إنجازات خلال رئاستها لأعمال مجموعة العشرين لمواجهة التحديات العالمية وتنسيق التعاون الدولي في مكافحة جائحة كوفيد - 19.
وأكد معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في كلمته خلال الفعالية، أن رئاسة المملكة استثنائية وستخلد في الذاكرة الدولية في ظل الظروف التي واكبت الرئاسة.
وأشاد معاليه بالإنجازات التي تحققت في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم والتي تعكس الدور المهم للدبلوماسية السعودية متعددة الأطراف في تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة، والتصدي للأوبئة بوسائل تشمل تبادل المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، واحترام حقوق الإنسان بدون تمييز أو عنصرية.
وثمن المشاركون في الفعالية إنجازات مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة في دعم الاقتصاد العالمي للتعافي من الآثار السلبية للجائحة، وتعليق خدمة الديون عن الدول الفقيرة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة خلال هذه الأوقات الحاسمة.
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