شكرا لمتابعة خبر عن "الضمان الصحي" يوضح قرار هام بشأن "الموظفة المتزوجة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح مجلس الضمان الصحي اليوم الجمعة موقف الموظفة المتزوجة من التأمين بشركتها حال وجود تأمين لها على زوجها .

وأكد "الضمان الصحي " أن صاحب العمل يجب أن يؤمن عليها حتى إن رفضت إن كان تأمينها على زوجها بفئة أعلى .

وأضاف أن إلزامية التأمين على صاحب العمل ويقع تحت طائلة المسائلة حال عدم التأمين عليها .