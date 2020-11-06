شكرا لمتابعة خبر عن "الضمان الصحي" يوضح قرار هام بشأن "الموظفة المتزوجة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح مجلس الضمان الصحي اليوم الجمعة موقف الموظفة المتزوجة من التأمين بشركتها حال وجود تأمين لها على زوجها .
وأكد "الضمان الصحي " أن صاحب العمل يجب أن يؤمن عليها حتى إن رفضت إن كان تأمينها على زوجها بفئة أعلى .
وأضاف أن إلزامية التأمين على صاحب العمل ويقع تحت طائلة المسائلة حال عدم التأمين عليها .
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