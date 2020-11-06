شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم يوجه كلمة للأمهات في المنازل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ كلمة للأمهات اللاتي تبذلن جهداً كبيراً مع أبنائهن في المنازل لإنجاح منظومة التعليم عن بعد في هذا العام الدراسي الإستثنائي .
وقال وزير التعليم : أشكر أولياء الأمور على متابعتهم أبنائهم وخصوصاً الأمهات الاتي وفرن بيئة مساندة ومتابعة لأبنائهم وبناتهم جعلت رحلة التعليم عن بعد رحلة ناجحة لم تكن لتحقق مبتغاها بدون هذا الدور المكمل والأساسي خصوصاً للأم .
وأضاف : لقد أثبتت الأم أنها بحق مدرسة أخرى في بيت كل رب بيت في هذا الوطن الغالي ، فهي بدون شك تستحق منا الإشادة والشكر .. جزاه الله عنا وعن أبنائهم كل الخير.
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