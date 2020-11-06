شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ المصلح يجيب: هل الوفاة يوم الجمعة من علامات حسب الخاتمة؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم ، مدى صحة الأقاويل المتعلقة بأن الوفاة يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة.
وقال الشيخ المصلح حسن الخاتمة تتعلق بالعمل وليس للزمان ولا المكان في ذلك أثر، الا إن يكون قصد في مكان خير .
وأضاف: "أما الزمان في ذاته ليس فيه دلالة عن حسن الخاتمة وماجاء من أن الموت ليلة الجمعة يقي صاحبه من عذاب القبر ويأمن من فتنة القبر ليس بصحيح "
وأكد الشيخ المصلح أنه لم يثبت أن الموت يوم الجمعة يدل عن حسن الخاتمة ، لافتا أن هذا الشئ لايختاره الإنسان .
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