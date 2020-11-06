شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع نسبة العقم بالمملكة إلى 18 % ونصائح هامة لحل الأزمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت دراسة علمية لمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر عن ارتفاع نسبة العقم وتأخر الإنجاب في المملكة إلى 18 % ، الأمر الذي يجب دراسته لما له من مخاطر إجتماعية ونفسية .

وأكد الأستاذ بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور حاتم القحطاني على ضرورة زيادة الوعي يالمجتمع لإكتشاف المشكلة مبكراً لسرعة العلاج ، محذراً من " ثقافة العيب " واستسلام البعض ، والتداوي بالأعشاب والخلطات وغيرها من الأساليب المضرة .

كما حذر من إهمال تلك النسبة المرتفعة في المملكة إذ تشكل خطر كبير وتعد أهم أسباب الطلاق ، مطالباً الأهل بحسن إدارة الموقف وعدم الضغط على الزوجين ، وفقاً لـ"اليوم " .

كما دعا "القحطاني " إلى زيادة الوعي بالتطور الطبي في هذا المجال من خلال الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وغيرها ، وزيادة ثقافة برامج إدرار حليب الرضاعة للزوجة كي تصبح أماً لطفل يتيم بالرضاعة ، أو ثقافة الحضانة والكفالة وغيرها من الحلول الطبية والدينية .