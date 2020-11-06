شكرا لمتابعة خبر عن ديوان المظالم: السماح بالتظلم من "مخالفات كورونا" خلال مدة محددة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن ديوان المظالم جواز التظلم من قرارات المخالفات بشأن كورونا التي تتخذها الجهات المختصة في إطار الرقابة على تطبيق الإجراءات الإحترازية . أعلن ديوان المظالم جواز التظلم من قرارات المخالفات بشأن كورونا التي تتخذها الجهات المختصة في إطار الرقابة على تطبيق الإجراءات الإحترازية . وأكد قضاة المحاكم الإدارية خلال ورشة عمل أنه يمكن التقدم بالتظلم خلال 60 يوم من قرار العقوبة وإلا يسقط الحق بالتظلم . كما تم مناقشة العقوبات المقررة على مخالفي الإجراءات الإحترازية ولائحة العقوبات المقررة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديوان المظالم: السماح بالتظلم من "مخالفات كورونا" خلال مدة محددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.