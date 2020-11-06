شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تكشف محاولة بائع الاحتيال عليها في سيارة متهالكة بطريقة ذكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مواطنة محاولة بائع سيارات في أحد مواقع الحراج المستعملة، الاحتيال عليها ومنحها سيارة متهالكة .

وأوضحت المواطنة فاطمة العسيري ، أنها تواصلت مع صاحب المركبة الذي أكد لها أن السيارة بحالة ممتازة وخفض لها 3 آلاف من السعر المعلن للبيع الأول وكان 34 ألفا، لافتة إلى أنه طلب منها الذهاب لفحص السيارة في مكان معين لأن لديهم خصومات.

وأضافت العسيري أنها تواصلت مع البائع في اليوم الثاني عبر الرسائل من هاتف آخر وتحدثت معه على أنها ولد ويريد السيارة، وعندما طلب أيضا الذهاب لنفس مكان الفحص، قالت له إنه ليس له دخل وتفحص في المحل الذي تريد.

وأشارت إلى أنها أخبرته بأن لديها خبرة في السيارات، فكشف لها أن القير فيه مشكلة وسبق تغيير الماكينة والبودي أيضاً ليس بحالة جيدة.