إجراء عملية قلب مفتوح لـ تشادية في جازان تعرضت لأزمة صحية أثناء زيارة أبنائها المبتعثين

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): أجرت مستشفى بن ناصر بجازانعملية قلب مفتوح مجانا لسيدة تشادية في جازان بعد تعرضها لأزمة صحية أثناء زيارتها لأبنائها المبتعثين للدراسة في جامعات المملكة أجرت مستشفى بن ناصر بجازانعملية قلب مفتوح مجانا لسيدة تشادية في جازان بعد تعرضها لأزمة صحية أثناء زيارتها لأبنائها المبتعثين للدراسة في جامعات المملكة وقال الدكتور وسيم بريك استشاري جراحة القلب بمستشفي محمد بن ناصر بجازان "أجرينا عملية قلب مفتوح لمريضة تشادية تبلغ من العمر 50 عاما وقمنا بإزالة ورم من داخل الاذين الأيمن حجمه كبير يبلغ طوله وعرضه 10 سم " تأتي هذه العملية بجهود حثيثة من صحة جازان بتوفير جميع الخدمات الصحية لابناء جازان، فقد تجري المستشفى أكثر من 1800 تدخل للقلب.

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