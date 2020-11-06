شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فيصل العبد الكريم يرد على مقطع مواطنة تشرح طريقة تغيير فحمات السيارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعل المهتم بشؤون المستهلك، فيصل العبد الكريم، مع مقطع فيديو متداول عن مواطنة تشرح طريقة تغيير فحمات السيارات.

وأكد العبدالكريم أن بعض ورش الصيانة تغش أحيانا في عملية الإصلاح، حيث تطلب من العميل ترك سيارته والقدوم بعدها بساعتين.

وأضاف أن العميل حينها يترك سيارته دون معرفة إذا ما كان فعلا تم تغيير القطع التي بها أعطال من عدمه، كما لا يدري إذا ما كان القطع التي تم تركيبها قطع أصلية أم مقلدة، وبعدها يدفع 200 ريال ويغادر وهو سعيد.