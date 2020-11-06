شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شابة في جازان تتحدى إعاقتها وتؤسس مشروعا لبيع الورد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

قامت فتاة شابة في قرية الخمس بمنطقة جازان بتأسيس مشروعها الخاص لبيع وتنسيق الورد رغم إعاقتها.

وتعاني الفتاة من عدم قدرتها على المشي، لكنها لم تستلم لذلك، وبدأت مشروعها في غرفة وبأدوات بسيطة، وتطور مشروعها فيما بعد، مضيفة أن رغبتها في مساعدة ابن أخوها اليتيم هو ما دفعها للقيام بذلك.

وأثارت قصة الفتاة ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودشنوا وسم باسمها مشددين على ضرورة مساعدتها، فيما قدمت الفتاة عبر حسابها بموقع تويتر الشكر لكل من دعمها.