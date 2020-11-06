إعلان فرص وظيفية للرجال والنساء في جناح السعودية إكسبو 2020 دبي

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يعلن جناح المملكة العربية السعودية في معرض (إكسبو 2020 دبي) عن طرح فرص وظيفية للسعوديين والسعوديات حملة كافة المؤهلات، كفرصة لتمثيل المملكة العربية السعودية أمام العالم في إكسبو 2020 والعمل في ثاني أكبر أجنحة المعرض على مساحة تمتد إلى 13 ألف متر مربع داخل منطقة الفرص في المجالات التالية: – خدمة العملاء

– إدارة الحشود

– المراسم وكبار الشخصيات

– الصحة والسلامة

– الإرشاد السياحي المميزات: – رواتب مجزية

– سكن مجاني

– تأمين طبي

– مواصلات من وإلى موقع إكسبو Advertisements فترة العمل: من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022 (من 8:00 صباحاً حتى 10:00 مساءاً) في معرض أكسبو 2020 دبي بالامارات العربية المتحدة. طريقة التقديم: التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3oZzF5W تفاصيل أكثر:

https://www.ksaexpo2020dubai.com… Source wadhefa





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