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مع تطور الهواتف الذكية وظهور العديد من الإصدارات الجديدة منها خلال فترات قصيرة، أصبح الكثيرون منا يرغبون في ترقية هواتفهم الحالية إلى أحد الهواتف الذكية التي أطلقت في هذا العام، ومن ثم بدلًا من إهمال هاتفك الذكي القديم ونسيانه تمامًا – هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها الاستفادة من الهاتف القديم، خاصة إذا كان لا يزال يتمتع ببعض القوة، ولا يوجد فيه تلف مؤثر.

إليك 5 طرق تساعدك على الاستفادة من هاتفك القديم:

1- الاحتفاظ به كهاتف احتياطي للطوارئ:

أنت لا تعرف أبدًا متى سيتوقف هاتفك الحالي عن العمل فجأة، أو متى ستفقده، لذلك بدلًا من إهمال الهاتف القديم تمامًا، يمكنك استخدامه كهاتف للطوارئ، على سبيل المثال: يمكنك شحنه وجعله جاهزًا للاستخدام عند التنقل أو السفر إلى منطقة أخرى إذا توقف هاتفك الحالي عن العمل لأي سبب من الأسباب.

2- استخدامه ككاميرا ويب:

تُعد كاميرات الويب الخارجية مفيدة حقًا الآن مع زيادة اعتمادنا على اجتماعات الفيديو، لذا إذا كنت تعاني من سوء جودة الكاميرا المدمجة في حاسوبك المحمول فحاول استخدام الهاتف الذكي القديم لحل المشكلة، أو استخدمه في حاسوبك المكتبي ككاميرا ويب أساسية إذا كان يقدم لك جودة عالية في الفيديو .

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3- استخدامه كجهاز لبث الفيديو أو حفظ الوسائط:

يمكن استخدام هاتفك القديم كجهاز لتخزين الوسائط مثل: الصور أو ملفات الفيديو أو نسخ مكتبة الصور والفيديو في هاتفك الجديد إليه،وإذا كان يتمتع بمواصفات قوية وشاشة كبيرة فيمكنك استخدامه لمشاهدة محتوى الفيديو، إذا كان حسابك في خدمة بث الفيديو عبر الإنترنت لديه حسابات فرعية متعددة، وهذا سيساعدك في تقليل استهلاك بطارية هاتفك الجديد.

4- إهداؤه لطفلك:

إذا كان طفلك يعبث بهاتفك الجديد كثيرًا، فيمكنك إهداؤه هاتفك القديم للّعب به، وفي الوقت نفسه إبعاده عن هاتفك الجديد لضمان عدم إتلافه، وتذكر أنه يجب عليك مسح البيانات والتطبيقات الخاصة بك، وتضمين التطبيقات المناسبة لعمره، ولا تنسَ تنشيط أدوات الرقابة الأبوية في الهاتف قبل تسليمه له.

5- تفكيكه لرؤية ما يوجد في داخله:

بعض المستخدمين يجدون متعة حقيقة في تفكيك الأجهزة الإلكترونية لرؤية ما بداخلها أو حتى محاولة إصلاحها، لذلك إذا كنت من هذه الفئة فهذا هو الوقت المناسب لإشباع فضولك وشغفك، وتذكر إذا كنت تريد القيام بالأمر بشكل صحيح يمكنك الاطلاع على بعض مقاطع الفيديو في مواقع تفكيك الأجهزة الإلكترونية، مثل: موقع iFixit للحصول على بعض الإرشادات.

Source aitnews

