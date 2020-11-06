آيفون 12 ميني يدعم الشحن السريع بقدرة 12 واط بحد أقصى!

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أعلنت شركة آبل خلال مؤتمرها الأخير عن نسخ آيفون 12 المتنوعة والتي جاءت جميعها بدعم الشحن السريع بواسطة MagSafe الذي تصل قدرته 15 واط؛ لكن اتضح مؤخرًا أن نسخة آيفون 12 ميني تدعم الشحن السريع عبره بقدرة 12 واط!

فوفقاً لتقرير جديد من MacRumors وبناءً على وثائق من شركة آبل فإن النسخة المستحدثة والأصغر من سلسلة آيفون 12 لا تأتي مع دعم الشحن السريع بقدرة 15 واط حتى بواسطة MegaSafe كما باقي النسخ؛ إنما أقصى قدرة شحن لاسلكي فيه تصل إلى 12 واط، الأمر الذي يعتبر محبطًا وخصوصًا أن قدرة 15 واط لا تعتبر بالأمر الكبير أوالمنافس اليوم لكنها أفضل من 7.5 واط المعيارية على أي حال.

بالنسبة لموصفات آيفون 12 ميني وعتاده الداخلي فهي مشابهة لآيفون 12 و12 برو و12 برو ماكس من احتواءه معالج A14 ودعم تقنية اتصال الجيل الخامس 5G مع الأخذ بعين الاعتبار صغر الشاشة البالغة 5.4 بوصة. حيث سيتوفر الآيفون الصغير للطلب المسبق في 6 نوفمبر الجاري بسعر يبدأ من 730 دولار أمريكي. Source tech-wd





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