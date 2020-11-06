نقص الفيتامينات يهدد مرضى الربو

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قالت مؤسسة الرئة الألمانية إن نقص بعض الفيتامينات يؤدي إلى مضاعفات لدى مرضى الربو، خاصة الذين يعانون من نقص فيتامين C وفيتامين A وحمض الفوليك.

وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين C في البرتقال، والفلفل، والبروكلي، وكرنب بروكسيل، بينما تتمثل المصادر الغذائية لفيتامين A في الكبدة، والجزر، والكرنب الأخضر.

أما المصادر الغذائية لحمض الفوليك، فتتمثل في البقوليات، والمكسرات، والخضراوات الورقية، مثل السبانخ.

وعلى المرضى بالربو أيضًا تجنب الأطعمة المحتوية على نكهة أو ألوان اصطناعية أو مواد حافظة، لأنها تسبب حساسية مفرطة لديهم ولدى المصابين بالحساسية، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل انقطاع التنفس. Source almowaten





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