تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على مناطق عدة بالمملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية وتكون سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية على عدد من المناطق بالمملكة، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «هيئة الأرصاد» في سلسلة تنبيهات، إن مناطق جازان «أبوعريش، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب»، وعسير «أبها، الحرجة، النماص، خميس مشيط، رجال ألمع، ظهران الجنوب، محايل»، والباحة «الحجرة، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة»، ومكة المكرمة «الطائف، أضم، العرضيات، ميسان» تشهد أمطار رعدية تُصاحبها نشاط في الرياح السطحية.

فيما تشهد مكة المكرمة «الجموم، الخرمة، العاصمة المقدسة، بحرة، تربة، القنفذة، الليث» رياحًا نشطة وسحبًا رعدية ممطرة، يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية.

أما الرياض «الخرج، السليل، العاصمة الرياض، الدوادمي، المجمعة، رماح، عفيف، وادي الدواسر»، فتشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية.